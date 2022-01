Die staatliche Food and Grain Corporation gerät in Verzug

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die State Food and Grain Corporation ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten, weil sie nicht in der Lage war, den erforderlichen Betrag für ein chinesisches Darlehen zu zahlen. Freitag, der 21. Januar, ist der letzte Tag für die Überweisung der nächsten Tranche, aber das Unternehmen kann nur 9 % des erforderlichen Betrags zahlen, berichtet Economic Truth.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung von 96,4 Millionen Dollar zurückgezahlt werden muss, die GPZKU aber nur etwa 23 Millionen Dollar auf ihren Konten hat. – Ein Viertel des erforderlichen Betrags.

Das Unternehmen plant jedoch, noch weniger – 8,8 Millionen Dollar – an China zu zahlen. Dies bedeutet, dass GPZKU in den Standardzustand übergeht.

Der Publikation zufolge hat der Staat keine Pläne, das Unternehmen zu retten, und das Präsidialamt unterstützte das Standardszenario, indem es automatisch eine staatliche Garantie eröffnete.

Es besteht eine theoretische Chance auf eine Rettung des Staatsunternehmens, da gemäß den Kreditbedingungen zehn zusätzliche Tage für den Abschluss der Zahlung zur Verfügung stehen. Allerdings tritt dann eine Strafe ein und die Bedingungen ändern sich.

Im Falle eines Zahlungsausfalls gibt es also zwei Szenarien: Entweder zahlt der Staat die nächste Rate des Kredits oder er muss den Rest des Kredits – 900 Mio. USD und die Zinsen dafür – bezahlen. Bei einem Zinssatz von 5 % werden zusätzlich 160 Mio. USD an Zinsen auf den Kreditbetrag aufgeschlagen.

Der Veröffentlichung zufolge geht es um eine Schuldenlast gegenüber China von mehr als einer Milliarde Dollar. Der Gesprächspartner der Ekonomitschna Prawda im Finanzministerium erklärte, dass die GPZKU bereits 2017 damit begonnen hat, sich auf einen möglichen Zahlungsausfall vorzubereiten und die Garantieverpflichtungen im Haushalt zu berücksichtigen.

Der Haushalt 2022 sieht insbesondere genügend Geld für Zahlungen an die Getreidegesellschaft vor – 6,9 Milliarden Hrywnja.

Das Geld wird jedoch nicht ausreichen, wenn Peking den gesamten Betrag – über 1 Milliarde Dollar oder 28 Milliarden Hrywnja – zurückfordert. Es ist wahrscheinlich, dass die ukrainische Regierung in einem solchen Fall mit dem Kreditgeber über Zahlungen während der Laufzeit der Vereinbarung, d. h. bis 2027, verhandeln wird.