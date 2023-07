Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat das Auftauchen von "Wagneristen" in Belarus bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte haben Gruppen von Söldnern des russischen privaten Militärunternehmens Wagner auf dem Territorium von Belarus entdeckt. Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Samstag, den 15. Juli mit.

„Ab sofort zeigen die verfügbaren Informationen, dass in Weißrussland begann zu beobachten, getrennte Gruppen von Vertretern aus privaten militärischen Kampagnen, die aus dem Hoheitsgebiet der Russischen Föderation zu bewegen“, sagte ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrei Demchenko.

Ihm zufolge beobachten die Grenzschützer die Situation, um den Standort, die Anzahl und die Aufgabe der Söldner zu bestimmen.

Zuvor waren am Samstag inoffizielle Informationen aufgetaucht, wonach eine Kolonne von „Wagneristen“ in Weißrussland eingetroffen sei. Mindestens 60 Fahrzeuge, darunter Pickup-Trucks, große Lastwagen und mindestens drei Busse, wurden in ihrer Zusammensetzung gesehen.

Gestern erklärte das belarussische Verteidigungsministerium, dass es sich bei den „Wagneriten“ um Ausbildungseinheiten der Territorialtruppen handele.

Gleichzeitig erklärte das Präsidialamt, dass es noch keine Bedrohung aus Belarus gebe.