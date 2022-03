Die staatliche Verwaltung der Region Sumy bereitet die Eröffnung von sechs humanitären Korridoren vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitag, den 18. März, können sechs humanitäre Korridore in der Region Sumy in Betrieb genommen werden. Es ist notwendig, die Bestätigung abzuwarten. Dies gab der Leiter der Region Dmitry Zhivitsky bekannt.

Ihm zufolge ist es heute möglich, Zivilisten auf folgenden Routen zu evakuieren:

Trostyanets – Poltawa Region (Trostyanets, Sumy, Golubovka, Olshana, Nedrigailov, Korovintsy, Romny, Andriashevka, Lohvitsa, Lubny). Teilweise mit Bussen und privaten Verkehrsmitteln;

Region Sumy – Poltawa (Sumy, Golubovka, Olshana, Nedrigailov, Korovintsy, Romny, Andriashevka, Lokhvitsa, Lubny). Kolonnen von Personen mit privatem Transport fahren von Sumy ab, und Busse werden von Lokhvitsa in die Region Sumy geschickt, um Personen ohne privaten Transport zu befördern;

Lebedin – Region Poltawa (Lebedin, Shtepovka, Nedrigailov, Korovintsy, Romny, Andriashevka, Lokhvitsa, Lubny). Von Lebedin aus fahren Konvois von Privatfahrzeugen und Bussen ab;

Konotop – Region Poltawa (Konotop, Schewtschenkovo, Khmelevo, Romny, Andriashevka, Lokhvitsa, Lubny). Von Konotop gibt es Konvois von Menschen mit privaten Fahrzeugen und Bussen;

Velyka Pisarevka – Poltawa (Velyka Pisarevka, Ochtyrka, Khukhra, Kotelva, Poltawa). Von Velyka Pisarevka aus gibt es Personenkonvois mit Privatfahrzeugen und Bussen.

Krasnopolye – Region Poltawa (Krasnopolye, Werchnyaya Syvorotka, Sumy, Holubovka, Olshana, Nedrigailov, Korovintsy, Romny, Andrijashevka, Lokhvitsa, Lubny und Poltawa). Teilweise mit Bussen und privaten Verkehrsmitteln.

„Versammlungsorte sind traditionell. Zeitpunkt der Abfahrt der Kolonnen – auch. Wenn die Korridore bestätigt sind, werden wir die genauen Informationen veröffentlichen“, fügte Schiwizkij hinzu.

Er erinnerte auch daran, dass Frauen, Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, auch solche mit Haustieren, in die Evakuierungsbusse einsteigen. Männer können nur Personenwagen fahren…