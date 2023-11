Staatlicher Notfalldienst warnt vor möglichen Lawinen in den Karpaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Hochland der Karpaten sind Lawinenabgänge möglich. Eine solche Warnung wurde vom Pressedienst des staatlichen Notfalldienstes veröffentlicht.

„Das ukrainische hydrometeorologische Zentrum warnt, dass am 28. und 29. November aufgrund von Schneestürmen und Schneefällen im Hochland von Iwano-Frankiwsk und im östlichen Teil der Region Transkarpaten eine erhebliche Schneelawinengefahr (Stufe III) zu erwarten ist. Passen Sie auf sich auf und sehen Sie von Wanderungen in den Bergen ab!“ – heißt es in der Meldung.

Bis zum Morgen des 28. November starben in der Ukraine 10 Menschen aufgrund des schlechten Wetters, 23 weitere wurden verletzt, darunter auch Kinder.