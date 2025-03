Staatliches Büro für Ermittlungen: Kommandeur gewährte Untergebenen zusätzliche Zahlungen in Höhe von 7 Millionen Hrywnja für Kampfhandlungen, die nicht stattgefunden haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das State Bureau of Investigation hat den Kommandeur einer Militäreinheit in der Region Kiew verdächtigt, seinen Untergebenen erlaubt zu haben, mehr als 7 Millionen Hrywnja an Kampfprämien zu erhalten.

Quelle: Bericht des State Bureau of Investigation

„Von Februar bis Oktober 2023 vernachlässigte der Beamte seine Pflichten und prüfte nicht die Gründe für das Anfallen von Kampfprämien. Er stellte Untergebenen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt waren und keine Sonder- oder Kampfeinsätze durchführten, Vergütungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar aus.

Infolge dieser Handlungen erlitt der Staat Verluste in Höhe von über 7,1 Millionen Hrywnja."

Infolge dieser Handlungen erlitt der Staat Verluste in Höhe von über 7,1 Millionen Hrywnja.“