Staatsanwaltschaft beschuldigt, wegen der Berichterstattung über den fragwürdigen Ölmarkt schikaniert worden zu sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Beratungsgruppe A-95 behauptet, von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Podilskyy in Kiew unter Druck gesetzt worden zu sein, die in einem Verfahren gegen den Eigentümer und die Geschäftsführung des Unternehmens ermittelt. Die A-95 ist der Ansicht, dass das Verfahren aufgrund der Berichterstattung über den illegalen Markt für Erdölprodukte eingeleitet wurde.

Am Abend des 30. Dezember 2021 wurden Serhij Kuyun, Direktor der A-95 Consulting Group, und sein Bruder Artem Kuyun zu einer Vernehmung am 5. Januar 2022 vorgeladen.

„Eine Analyse der Akten weist eindeutig auf den angeordneten und unrechtmäßigen Charakter der Untersuchung hin. Insbesondere war der Grund für die Einleitung der Untersuchung im letzten Sommer die Beschwerde einer unbekannten Person, und das Material enthält Zeugen, die uns ebenfalls unbekannt sind“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchung im Rahmen eines alten Strafverfahrens durchgeführt wird, in das mehrere Dutzend Unternehmen verwickelt sind, zu denen A-95 nie Beziehungen unterhalten hat.

„Am absurdesten ist der Vorwurf der „Veruntreuung von Haushaltsmitteln“ durch Minimierung der Steuerschuld. Ermittler und Staatsanwälte glauben, dass die gesamte Mehrwertsteuergutschrift für 2019-2020 in Höhe von 3,7 Millionen Hrywnja „fiktiv“ ist und durch verschwenderische Transaktionen nicht in den Haushalt eingezahlt wurde“, so das Unternehmen.

Gleichzeitig berichtet A-95, dass ihre Konten die Zahlung von 3,1 Mio. Hrywnja in „Live Cash“ ausweisen, was 70 bzw. 77 % der Verbindlichkeiten für 2019-2020 ausmacht. Im Jahr 2021 lag der Anteil bei 88 %. Es ist festzustellen, dass sich die verbleibenden Verpflichtungen mit den Produktionskosten überschnitten, was unter anderem durch Dokumente belegt wird, die bei Durchsuchungen im Sommer 2021 sichergestellt wurden.

„Wir sind offen, aber die Staatsanwälte verlangen keine „Steuer“-Statistiken von uns, obwohl sie alle Fragen beantworten könnten. Gleichzeitig führen sie Durchsuchungen durch, stellen Nachforschungen bei unseren Geschäftspartnern an und laden uns zu Vernehmungen vor. Dies ist ein unbestreitbarer Beweis für gezielten Druck auf das Unternehmen“, sagte Kuyun.

Ihm zufolge weigern sich die Staatsanwälte der Bezirksstaatsanwaltschaft Podillya trotz gewonnener Gerichtsverfahren und zahlreicher Anträge, die bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Ausrüstungsgegenstände und Dokumente zurückzugeben, was die Wiederaufnahme des vollen Betriebs unmöglich macht und die Erstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens für 2021 gefährdet.

A-95 ist sich sicher, dass der Grund für die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft die aktive Arbeit des Unternehmens bei der Aufdeckung des zwielichtigen Marktes für Erdölprodukte ist (Einfuhr von oktansteigenden Komponenten als Lösungsmittel, illegale Herstellung von Erdölprodukten in Mini-Raffinerien und Erdöllagern unter Verwendung von in Europa und den USA verbotenen MMA-Substanzen) sowie Verstöße gegen die Kassendisziplin an Tankstellen beim Verkauf von Kraftstoff gegen Bargeld durch Ausstellung von fiktiven Quittungen.

„Wir fordern die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft auf, das Vorgehen der Staatsanwaltschaft des Bezirks Podilskyj in Kiew zu bewerten und keine weitere Gefährdung des Strafverfolgungssystems des Landes zuzulassen“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte die ukrainische Werchowna Rada über die katastrophale Situation bei illegalen Tankstellen berichtet. Die Verluste auf dem Schattenmarkt für Erdölprodukte werden dort auf 20 Mrd. Hrywnja pro Jahr geschätzt…