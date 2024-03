In der Stadt Sumy wurden die Geräusche von Explosionen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Sumy meldeten die Geräusche von Explosionen. Darüber am Mittwoch, 13. März, sagte in der Nachricht Suspilne.

„In Sumy hörte man die Geräusche von Explosionen, berichten unsere Korrespondenten. In der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen“, so Augenzeugen.

Überwachungskanäle fügen hinzu, dass es zwei Explosionen gab. Die Stadt wurde von russischen Drohnen angegriffen.

Das Militär bittet die Bewohner der Region, den Alarm nicht zu ignorieren und an einem sicheren Ort zu bleiben.

Die Russen feuerten von einem taktischen Flugzeug aus eine gelenkte Ch-59-Luftrakete auf Krywyj Rih ab. Die Rakete wurde von der Luftabwehr abgeschossen, aber leider fielen die Trümmer auf ein Wohnhaus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den Angriff der russischen Kriegsverbrecher auf Krywyj Rih.