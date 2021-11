Der Stadtrat von Lemberg verbietet den Zutritt ohne Bescheinigung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Lemberg hat am 8. November beschlossen, eine „Sonderregelung für den Zugang zu den Verwaltungsgebäuden des Stadtrats“ einzuführen. Insbesondere wird es nur mit einer COVID-Bescheinigung oder einer Bescheinigung möglich sein, in den Stadtrat einzuziehen. Die Entscheidung wurde von der städtischen Kommission für TES und Notfälle getroffen, erklärte die Stadtverwaltung von Lwiw.

Die Beamten in Lemberg haben sich eine ganze Woche Zeit gelassen: Obwohl die Entscheidung über das „Sonderregime“ seit dem 8. November in Kraft ist, müssen die Leiter der Unterabteilungen den Mitarbeitern neue Regeln vorgeben und ein Kontrollsystem einrichten. Erst am 15. November wird der Zugang zu den Verwaltungsgebäuden eingeschränkt.

Ab dem 15. November ist der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung nur noch mit einer Impfbescheinigung oder einem negativen Test auf Coronaviren oder einer Genesungsbescheinigung gestattet.

Inzwischen hat die Dia-App ein Covid-Zertifikat für Kinder eingeführt…