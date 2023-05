Das State Bureau of Investigation hat erklärt, es mache Fortschritte bei der Rückgabe von Schewahos Geld

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat Fortschritte bei der Rückgabe von beschlagnahmten Geldern aus der Schweiz gemacht, die sich auf den Konten des Geschäftsmannes und ehemaligen Abgeordneten Konstantin Schewaho befanden.

Es handelt sich um mehr als 113 Millionen Dollar, berichtete das State Bureau of Investigation am Mittwoch, den 17. Mai.

„Das State Bureau of Investigation arbeitet zusammen mit ARMA an der Rückgabe von mehr als 113 Millionen Dollar aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die auf den Konten von Unternehmen beschlagnahmt wurden, deren wirtschaftlicher Eigentümer der ehemalige Abgeordnete und Aktionär der Bank Finance and Credit JSC Konstantin Schewaho ist“, hieß es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gelder auf der Grundlage der entsprechenden Entscheidung des Untersuchungsrichters Pechersko verhaftet wurden. Derzeit ergreift das State Bureau of Investigation Maßnahmen, um den Mechanismus für die Überweisung der verhafteten Gelder an ARMA mit Hilfe der Schweizer Seite anzuwenden“, so die Gesetzeshüter.