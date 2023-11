Das State Investigation Bureau hat die Versionen des Todes von Saluschnyj's Adjutanten benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Untersuchung prüft vier Versionen des Todes von Major Hennadij Chastiakov, einem Adjutanten des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine, Walerij Saluschnyj. Dies erklärte die Kommunikationsberaterin des State Bureau of Investigation, Tetyana Sapyan, am Mittwoch, den 8. November, in einer Fernsehsendung.

Ihr zufolge handelt es sich bei der Hauptversion um einen Unfall.

Die Ermittlungsversion besagt, dass es sich um einen Unfall infolge eines unvorsichtigen Umgangs mit einem Sprengsatz handelte, sagte sie.

Sapyan fügte hinzu, dass in dem Strafverfahren auch andere mögliche Versionen in Betracht gezogen werden:

mord im Auftrag russischer Spezialdienste;

Mord aus Gründen unangenehmer Beziehungen;

Versuchter Mord durch russische Spezialdienste an einem anderen Offizier des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. November Gennadiy Chastiakov, ein ehemaliger Assistent von Walerij Saluschnyj, durch eine Granatenexplosion in dem Dorf Chayki in der Nähe von Kiew getötet wurde. Es wurde sofort gemeldet, dass ein unbekannter Sprengsatz in einem Geburtstagsgeschenk explodierte, das er zu seinem Geburtstag mitgebracht hatte.

Aufgrund dieser Tatsache wurde ein Strafverfahren nach zwei Artikeln des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.