Stau an der Grenze zu Russland: Eindringlinge holen gestohlenes Getreide ab - Andrjuschtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Donezk in der Nähe von Nowoasowsk an der ukrainisch-russischen Grenze hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet: Lastwagen laden gestohlenes ukrainisches Getreide ab. Dies berichtete ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko.

Der Vertreter des Bürgermeisteramtes glaubt, dass der Verkehr in Richtung der Grenze zu Russland nach den jüngsten Explosionen wieder zugenommen hat.

„An der ukrainisch-russischen Grenze bei Nowoasowsk gibt es einen Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Lastwagen transportieren hauptsächlich unser von den Russen gestohlenes Getreide. Aber es gibt auch eine riesige Stauung von Autos aus den besetzten Teilen von Saporischschja und der Donezkina. Eine direkte Folge der Priazov-‚bavovnia‘ am Ende der Woche“, schrieb Andrjuschtschenko in einem Kommentar unter dem entsprechenden Foto und Video.

Zuvor hatten die Partisanen über die „Ankunft“ in Asowstal berichtet.

Andrjuschtschenko äußerte sich zu den Ergebnissen der „bavovnya“ in Yurievka