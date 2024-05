Streik auf das Epizentrum in Charkiw: fünf Vermisste, 45 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw hat die Daten über die Opfer des Angriffs der Russischen Föderation auf das Epizentrum in Charkiw aktualisiert.

Nach den Angriffen der Russischen Föderation auf das Epizentrum in Charkiw werden fünf Menschen vermisst. Insgesamt sind 45 verletzt. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw am 27. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Toten auf 16 Menschen gestiegen ist.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am Samstag, den 25. Mai, mit zwei UABs auf das Epizentrum in Charkiw geschossen hat. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehr als 200 Menschen in dem Gebäude.

Am selben Tag starteten die Russen neue Angriffe auf Charkiw.