Die Streitkräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 1.160 russische Eindringlinge eliminiert - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Streitkräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden weitere 1.160 russische Angreifer an der Frontlinie ausgeschaltet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, den 7. März mit.

Die russischen Verluste in diesem Krieg beliefen sich am Morgen des 7. März vorläufig auf 421.430 Menschen.

Unter anderem wurde die militärische Ausrüstung des Feindes zerstört:

panzer – 6695 (+17);

gepanzerte Kampffahrzeuge – 12779 (+51);

Artilleriesysteme – 10350 (+42);

Mehrfachraketenwerfer – 1009 (+1);

7.963 (+42) unbemannte Luftfahrzeuge im Einsatz;

Marschflugkörper – 1.919 (+1);

Fahrzeug- und Tankfahrzeuge – 13.532 (+53);

Spezialfahrzeuge – 1.647 (+5). Die Verteidigungskräfte trafen auch 347 Flugzeuge, 325 Hubschrauber, 701 Luftabwehrmittel, ein U-Boot sowie 25 Schiffe und Boote.

