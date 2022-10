Die Streitkräfte der Ukraine melden Verluste der russischen Armee im Süden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Süden hat das ukrainische Militär in den vergangenen 24 Stunden 174 Angreifer, russische Haubitzen, gepanzerte Fahrzeuge und Munitionsdepots zerstört, und die ukrainische Luftwaffe hat feindliche Luftabwehrstellungen getroffen. Dies teilte das Einsatzkommando Süd am Dienstag, den 11. Oktober, mit.

„Unsere Luftstreitkräfte haben den Feind viermal getroffen, darunter auch gegen seine Luftabwehrsysteme. In der Nähe von Dudchan und Krasny, in der Beryslawschina, schossen unsere Luftverteidigungseinheiten zwei Orlan-10-Spionagedrohnen und ein russisches Su-25-Angriffsflugzeug ab. Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie absolvierten 205 Schießeinsätze. Die derzeit bekannten feindlichen Opfer sind: 174 Raschisten, zwei Msta-B-Haubitzen, 12 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge, zwei Panzer, zwei Mörser, zwei Zugladungen Munition“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben der Einsatzleitung verlor Russland im Laufe des Tages in südlicher Richtung:

174 Mann;

2 Msta-B Haubitzen;

12 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge;

2 Panzer;

2 Mörser;

2 Orlan-10 UAV s;

s; 1 Su-25 Flugzeug;

2 Vorräte an Kampfmunition.

Im Schwarzen Meer wird die gegnerische Schiffsgruppierung erneut halbiert. Insgesamt sind es sechs Kriegsschiffe, die vor der Küste der Krim im Schwarzen Meer manövrieren und zwei Bodenraketenwerfer mit 16 Kalibras an Bord bereithalten…