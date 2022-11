Die Streitkräfte der Ukraine im Süden haben drei russische Munitionsdepots zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Raketen- und Artillerieeinheiten der Streitkräfte der Ukraine im Süden 147 Schießeinsätze durchgeführt, während die Luftstreitkräfte zwei erfolgreiche Einsätze absolviert haben. Dies teilte das Einsatzkommando Süd am Montag, den 7. November, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Konzentrationsgebiete der feindlichen Kräfte und Mittel in mehreren Siedlungen getroffen wurden.

Die geschätzten Verluste der Angreifer während des Kampftages belaufen sich auf 14 Personen, drei Einheiten gepanzerter Fahrzeuge, einen UAV-Kontrollpunkt und drei Munitionsdepots in den Regionen Berislawsk und Cherson. Der Rest der Niederlage wird weiter untersucht.

Darüber hinaus wurde die Niederlage des Feindes in den vergangenen Tagen in Kachowka bestätigt, wo das Basisgebäude einer 200-köpfigen Invasionseinheit getroffen wurde. Die Angreifer erlitten dort erhebliche Verluste. Es wird festgestellt, dass die Folgen vom Feind sorgfältig verschleiert werden, das Verwaltungs- und Polizeiregime in der Stadt verstärkt und Druck auf die lokale Bevölkerung ausgeübt wird.

In Berislav fordern die Einwohner die Zwangsräumung bis zum 10. November. Die Invasoren erpressen erneut mit einer von Menschen verursachten Katastrophe im Zusammenhang mit der möglichen Zerstörung des Kakhovskaya HPP-Staudamms.

Die russische Schiffsflotte im Schwarzen Meer besteht immer noch aus drei Schiffen, darunter keine Raketenträger.