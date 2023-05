Stromausfälle in sieben Oblasts - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Morgen des 30. Mai wird in der Ukraine genug Strom produziert, um den Bedarf der Verbraucher zu decken, aber in sieben Regionen gibt es Stromausfälle aufgrund von schlechtem Wetter und vorläufigem Beschuss. Dies teilte das Ministerium für Energie am Dienstag mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass infolge des nächtlichen Drohnenangriffs keine Treffer oder Schäden an Energieinfrastruktureinrichtungen zu verzeichnen sind.

„Gleichzeitig terrorisiert der Feind weiterhin die Front- und Grenzgebiete. Infolge des Beschusses in der Region Donezk wurden sechs Siedlungen stromlos gemacht. Einige Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk, Sumy und Charkiw sind ebenfalls ohne Strom“, heißt es in dem Bericht.

Auch in den Regionen Saporischschja, Cherson und Tschernihiw sind einige Verbraucher aufgrund des vorläufigen Beschusses weiterhin ohne Strom. Dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, sind Reparaturteams im Einsatz.

Darüber hinaus gibt es Verbraucher, die aufgrund des schlechten Wetters ohne Strom sind: 12 Gemeinden in der Region Saporischschja und 31 in der Region Dnipropetrowsk sind ohne Strom.

Innerhalb eines Tages konnte die Stromversorgung von 23,8 Tausend Verbrauchern wiederhergestellt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Situation bei der Erzeugung und dem Verbrauch von Strom stabil und kontrolliert ist – genug, um den Bedarf der Verbraucher zu decken, es gibt kein Defizit im System.

Das Gasvolumen in den ukrainischen Speichern stieg um 26 Mio. m³ pro Tag, die Reserven belaufen sich auf fast 9,5 Mrd. m³.