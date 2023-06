Stromausfälle in sieben Regionen - Ministerium für Energie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge der sich verschlechternden Wetterbedingungen und des Beschusses durch russische Aggressoren kam es in sieben Regionen der Ukraine und in Kiew zu Stromausfällen. Dies teilte das Energieministerium am Donnerstag, den 29. Juni, mit.

So waren infolge eines Gewitters die Verbraucher von 90 Siedlungen in drei Regionen vorübergehend ohne Strom: Dnipropetrowsk (64 Siedlungen), Donezk (17), Kiew (9) und in Kiew – mehr als 5 Tausend Verbraucher.

Durch den Beschuss waren 16 Gemeinden in der Region Donezk und einige Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk, Cherson, Charkiw, Sumy und Tschernihiw ohne Strom.

Auch zwei Bergwerke wurden stromlos geschaltet, wobei alle Bergleute an die Oberfläche gebracht wurden.

Die Beseitigung der Folgen der Überschwemmungen, die durch die Explosion des Staudamms des Kraftwerks Kakhovskaya verursacht wurden, dauert noch an. In Cherson sind noch 13,5 Tausend Verbraucher ohne Strom.

Dort, wo die Sicherheitslage es zulässt, sind Reparaturteams von Stromtechnikern im Einsatz. In den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 13 Tausend Verbraucher mit Strom versorgt.

Gleichzeitig reicht die von ukrainischen Kraftwerken erzeugte Energie aus, um den Bedarf der Verbraucher zu decken. Es gibt keinen Engpass.

Zuvor war bekannt geworden, dass in einem der Kernkraftwerke ein Notstromaggregat ausgefallen war. Daher musste die Ukraine Nothilfe aus dem rumänischen und polnischen Energiesystem in Anspruch nehmen.