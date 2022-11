Stromausfälle werden in der gesamten Ukraine erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstag, den 17. November, wird es in der gesamten Ukraine zu stündlichen und Notstromausfällen kommen. Die schwierige Situation bei der Stromversorgung wurde durch einen Kälteeinbruch verschärft, so Ukrenergo.

„Aufgrund eines starken Kälteeinbruchs ist der Stromverbrauch in den Regionen der Ukraine gestiegen, in denen die Stromversorgung nach den massiven Raketeneinschlägen auf die Energieinfrastruktur am 15. November bereits wiederhergestellt wurde. Dies hat die ohnehin schon schwierige Situation im Energiesystem weiter verkompliziert“, so das Unternehmen.

Es wird betont, dass die Energietechniker gezwungen sind, weitere Einschränkungen vorzunehmen.

„Dies ist eine notwendige Maßnahme, um die Stabilität des Energiesystems nach dem sechsten gezielten Raketenangriff der Raschisten auf Energieanlagen zu erhalten. Die Reparaturteams sind rund um die Uhr im Einsatz“, fügte Ukrenergo hinzu.