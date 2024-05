Die Stromimporte haben ein Maximum erreicht - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alle möglichen Instrumente wurden bereits eingesetzt, um das Stromdefizit zu decken, und das einzige, was die Situation noch verbessern kann, ist ein sparsamer Verbrauch.

Die Stromimporte aus den EU-Ländern in die Ukraine haben fast ein physisches Maximum erreicht. Das sagte der Vorstandsvorsitzende von NEC Ukrenergo Wladimir Kudrytskyj in einem Interview für RBC-Ukraine, das am Donnerstag, den 16. Mai veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge lag die maximale Kapazität, die die Ukraine in den letzten Tagen importierte, bei mehr als 1400 MW pro Stunde, heute sind es 1650 MW.

„Das ist eine fast vollständige Ausnutzung des zwischenstaatlichen Grenzübergangs von 1.700 MW, der für Importe erlaubt ist. Und das ist eine bedeutende Unterstützung für das ukrainische Energiesystem in Zeiten der Knappheit“, sagte Kudrytsky.

Er wies darauf hin, dass dies auf einen erheblichen Anstieg des Verbrauchs zurückzuführen ist, da die ukrainischen Kraftwerke durch die russischen Streiks stark beschädigt wurden.

Kudrytskyj betonte, dass Ukrenergo bereits alle möglichen Instrumente eingesetzt hat, um das Stromdefizit zu decken, und das Einzige, was die Situation noch verbessern kann, ist ein sparsamer Verbrauch.