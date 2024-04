Stromingenieure haben 39.000 Verbraucher in zwei Regionen wieder an den Strom angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Energieunternehmen von DTEK die Stromversorgung von 39.000 Kunden wieder aufgenommen, die aufgrund der russischen Angriffe ohne Strom waren. Dies gab das Unternehmen am Samstag, den 20. April bekannt.

Es wird erklärt, dass es sich um vier Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk handelt.

So ist es in der Region Dnipropetrowsk gelungen, die Arbeit der Stromnetze für 26,5 Tausend Verbraucher wieder aufzunehmen, deren Häuser in drei Siedlungen stromlos waren. Stromtechniker arbeiten immer noch daran, 1.087 Haushalte der Anwohner wieder mit Strom zu versorgen.

Und in der Region Donezk konnten die Reparaturmannschaften des Unternehmens in den letzten 24 Stunden die Stromversorgung für mehr als 13 Tausend Familien in einer Siedlung wiederherstellen. Insgesamt sind etwa 70 Brigaden des Energieunternehmens in der Region im Einsatz.

Es heißt, dass die Energieunternehmen weiterhin mit den ukrainischen Streitkräften zusammenarbeiten und mit den Reparaturen erst beginnen, wenn sie die Erlaubnis dazu erhalten haben.