Die Stromingenieure planen keine Stromausfälle am Freitag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Situation kann sich noch ändern, daher bittet Ukrenerho die Ukrainer, Strom vorsichtig zu verbrauchen.

Der letzte Tag der Arbeitswoche in der Ukraine wird ohne Stromausfälle verlaufen. Dies berichtete Ukrenerho am Donnerstag, den 22. August.

„Für morgen, den 23. August, ist die Anwendung von Stromabschaltungen nicht vorhergesagt. Sollte sich die Situation ändern, werden die restriktiven Maßnahmen zusätzlich bekannt gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig fordern die Energietechniker die Bürger auf, Strom sparsam zu verbrauchen.

Wir erinnern daran, dass in dieser Woche in der Ukraine drei Tage hintereinander das Licht ausgeschaltet wurde – eine oder zwei Leitungen, hauptsächlich am Abend.