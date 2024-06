Stromtechniker haben 89.000 von den Russen betroffene Verbraucher wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe der Woche gelang es den Stromtechnikern, die Stromversorgung in 74 Gemeinden in drei Regionen ganz oder teilweise wiederherzustellen.

In der Woche vom 17. bis 23. Juli haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung in 74 Gemeinden, die von den Angriffen der Russen betroffen waren, ganz oder teilweise wiederhergestellt. Insgesamt erhielten 89.000 Abonnenten in den Regionen Donezk, Kiew und Dnipropetrowsk wieder Strom, teilte der Pressedienst von DTEK am Montag, den 24. Juni mit.

„Im Laufe der Woche ist es den Stromingenieuren gelungen, mehr als 59 Tausend Familien in Donezk wieder mit Licht zu versorgen, die aufgrund des ständigen feindlichen Beschusses, der Raketenangriffe und der Luftangriffe keinen Strom mehr hatten. In der Region Kiew, wo am 20. Juni während des Raketenangriffs die Stromnetze des Bezirks Brovarsky beschädigt worden waren, wurde die Stromversorgung für fast 19 Tausend Familien wiederhergestellt“, heißt es in dem Bericht.

In der Region Dnipropetrowsk, die ebenfalls ständig unter feindlichen Angriffen steht, wurde die Stromversorgung für 11.000 Verbraucher wiederhergestellt.