Die Stromversorgung in der Region Odessa ist nach massivem Beschuss wiederhergestellt worden

Die Reparaturteams von DTEK haben allen Einwohnern der Region Odessa, die am Freitag nach dem Beschuss durch russische Aggressoren ohne Strom waren, wieder Licht gegeben. Dies teilte der Pressedienst der Energieholding am Sonntag, den 24. März mit.

„Ab 12:00 Uhr haben alle Kunden in der Region Odessa wieder Licht, aber bei einem Anstieg des Stromverbrauchs kann es zu planmäßigen Abschaltungen kommen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das warme und windige Wetter es erlaubt, alle Verbraucher mit Strom zu versorgen und den Stromverbrauch nicht einzuschränken. Sollte es jedoch zu Einschränkungen kommen, wird das Unternehmen auf jeden Fall über die offiziellen Kanäle darüber informieren.

„Wir bitten Sie, den Strom weiterhin vernünftig zu verbrauchen. Schränken Sie die Nutzung von Straßenbeleuchtung, Fassaden und Schildern ein, schalten Sie nicht alle energieintensiven Geräte gleichzeitig ein, sondern nutzen Sie sie nacheinander“, so der Pressedienst weiter.

Gleichzeitig werden die Reparaturarbeiten fortgesetzt, um den normalen Betrieb der Stromversorgung wiederherzustellen.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 22. März den massivsten Beschuss des ukrainischen Stromnetzes seit Beginn des Krieges durchgeführt haben. Das Wasserkraftwerk am Dnjepr wurde von einer Rakete getroffen. In einer Reihe von Regionen gab es ernsthafte Probleme mit dem Licht

Damals gab DTEK an, fast die Hälfte seiner Stromerzeugungskapazitäten verloren zu haben und schätzte die Zerstörung von Energieanlagen auf Milliarden Hrywnja.