Sullivan: USA werden in den kommenden Wochen neue Waffenlieferungen an die Ukraine ankündigen

Der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, kündigte neue Waffenlieferungen an die Ukraine an, die in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden sollen

In den kommenden Wochen werden die Vereinigten Staaten neue Militärhilfe für die Ukraine ankündigen.

Dies kündigte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, an Bord der Präsidentenmaschine an, die nach Frankreich flog.

„Ich denke, dass wir in den kommenden Wochen mit der Ankündigung weiterer bedeutender Lieferungen an die Ukraine rechnen können. Ich denke, wir müssen Putin eine klare Botschaft senden, dass er uns nicht überrumpeln und uns nicht spalten kann“, sagte Sullivan an Bord des Präsidentenflugzeugs, das nach Frankreich flog.

Sullivan stellte fest, dass die Waffen, die in den letzten Tagen und Wochen in dem Umfang und in der Menge auf dem Schlachtfeld eingetroffen sind, Auswirkungen auf die Situation an der Front haben.

Sullivan sagte auch, dass US-Präsident Joe Biden sich diese Woche in Frankreich und nächste Woche in Italien mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wird.