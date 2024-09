In Sumy waren Explosionen zu hören und in Konotop ging das Licht aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des 16. September hat die russische Besatzungsarmee eine Gruppe von Angriffsdrohnen auf dem Territorium der Ukraine gestartet. Eine feindliche Drohne schlug in Konotop in der Region Sumy ein.

In der Nacht des 17. September, Dienstag 2024, ertönte in der Stadt Sumy eine Reihe von Explosionen. Darüber berichtet Suspilne.

„Russland hat einen massiven Drohnenangriff auf Sumy durchgeführt. Das hat Folgen, man arbeitet bereits an deren Beseitigung“, heißt es in der Militärverwaltung der Region Sumy.

„Konotop (Region Sumy) – wieder Explosionen, teilweise verschwundenes Licht“, informierten Überwachungskanäle.

Der Bürgermeister von Konotop, Artem Semenikhin, sagte, dass die Stadt auf Notstromversorgung umgestellt wird.

„Vodokanal schließt Generatoren an, Wasser wird nach einem Zeitplan gegeben, der später bekannt gegeben wird“, sagte er.

Alle Endurance Points in der Stadt werden um 6.30 Uhr geöffnet.

Semenikhin forderte die Einwohner von Konotop, die Waffen besitzen und feindliche Drohnen abschießen wollen, auf, dies nicht über der Stadt zu tun.

Die Militärverwaltung der Region Sumy veröffentlichte in den sozialen Netzwerken Informationen darüber, was zu tun ist, wenn das Licht verschwindet. Dort wurde auch hinzugefügt, dass die Kräfte der Flugabwehr aktiv Flugabwehr betreiben und feindliche Angriffe abwehren.

Wir werden daran erinnern, dass durch den russischen Angriff auf die Objekte der Energie- und Zivilinfrastruktur von Konotop 13 Menschen verletzt wurden.

Zuvor hatten russische Truppen das Dorf Krasnopolye in der Region Sumy mit UABs beschossen, wobei eine Frau getötet und vier Menschen verletzt wurden, darunter ein 15-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge.