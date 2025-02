Sybiha ist zu wichtigen Gesprächen in Paris eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Stärkung der Unterstützung, strategische Schritte zur Gewährleistung einer zuverlässigen langfristigen Sicherheit für die Ukraine und Europa sowie die Eindämmung Russlands.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ist in Paris eingetroffen, wo er an einem Treffen der Außenminister der europäischen Länder und der Vertreter der Europäischen Kommission teilnehmen wird. Darüber berichtete er im sozialen Netzwerk X am Mittwoch, den 12. Februar.

„Angekommen in Paris zu wichtigen Verhandlungen mit meinem französischen Freund Jean-Noel Barrot, Kollegen aus Deutschland, Italien, Polen, Spanien, dem Vereinigten Königreich und der EU. Auf der Tagesordnung: verstärkte Unterstützung, strategische Schritte zur Gewährleistung einer zuverlässigen langfristigen Sicherheit der Ukraine und Europas und Eindämmung Russlands“, schrieb Sybiha.

Frühere Medien berichteten, dass Sybiha zu einem erweiterten Treffen der Außenminister in Paris eingeladen wurde. Dort könnte es das erste Treffen von Beamten aus der Ukraine und der neuen US-Regierung geben.

Später teilte das Außenministerium mit, dass man daran arbeite, ein Treffen zwischen Sybiha und US-Außenminister Marco Rubio zu organisieren.