Tötete einen Offizier der Nationalgarde: Die Haft von Richter Tandyr wurde verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Petschersk-Gericht in Kiew hat das Maß an Haft für Tandyr unverändert gelassen, aber verlängert. Der Angeklagte bleibt bis zum 9. September in Gewahrsam.

Das Gericht in Kiew hat am Freitag, den 18. August, die Untersuchungshaft des Richters Alexej Tandyr verlängert, der einen Kämpfer der Nationalgarde an der Straßensperre in der Hauptstadt zu Tode gefahren hat. Darüber berichtet Suspilne.

Es wird bemerkt, dass der Angeklagte bis zum 9. September in Haft bleiben wird.