'Taube Explosionen' in Berdjansk - GVA

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja waren am Samstag, den 3. Februar, Explosionen zu hören. Darüber berichtet der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Berdjansk Victoria Galitsina auf seinem Telegram-Kanal.

„Berdyantsy berichten, dass seit einer halben Stunde ohrenbetäubende Explosionen außerhalb der Stadt zu hören sind“, heißt es in der Nachricht.

Die Explosionen waren in verschiedenen Bereichen der Stadt zu hören. Die Invasoren hatten zuvor kein „Training“ für heute angekündigt.

„Wir hoffen, dass die Detonation ungeplant ist“, fügte der Beamte hinzu.