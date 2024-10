Tausend Hrywnja für jeden: Wirtschaftsexperten erklären, woher die Regierung das Geld nehmen will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wirtschaftsexperten haben sich zu den eintausend Hrywnja für jede Person im Rahmen des e-Support-Programms geäußert, das der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Vortag angekündigt hat. Sie erklärten insbesondere, woher die Regierung das Geld für diese Initiative nehmen könnte

Das neue Hilfsprogramm, das jedem Ukrainer eintausend Hrywnja zur Verfügung stellt, wird natürlich von westlichen Partnern finanziert werden, die nicht für die Verteidigungskräfte ausgegeben werden können.

Dies erklärten Wirtschaftsexperten, die die Initiative des Präsidenten kommentierten.

Der Investmentbanker und Finanzexperte Serhij Fursa bezeichnete die Entscheidung, den Ukrainern Tausende von Hrywnja an e-Support zukommen zu lassen, in einem Kommentar an Suspilne als populistisch.

„Das Geld, das die Regierung verteilen wird, ist offenbar das Geld unserer westlichen Partner, das nicht für die Verteidigungskräfte ausgegeben werden kann… Die einzige Motivation für diese Entscheidung, Tausende von Hrywnja zu verteilen, ist Populismus. Harter Populismus. Und leider sind dies schädliche Entscheidungen. Dieses Geld hätte effizienter eingesetzt werden müssen. Es gibt viele andere zielgerichtete Bedürfnisse im Land, als nur mit Geld aus einem Hubschrauber um sich zu werfen“, sagte Fursa.h3 Was ist über die vom Präsidenten versprochenen tausend Hrywnja bekannt?