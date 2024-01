Ein Teil von Sumy war aufgrund eines Unfalls ohne Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Sumy gab es heute, am 15. Januar, in einigen Teilen der Stadt einen Notstromausfall. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Sumy, Olexij Drozdenko.

Drozdenko sagte, dass Energietechniker bereits daran arbeiten, das Problem zu beheben, und dass bald Licht in den stromlosen Vierteln erscheinen wird.