Telegram kann zu Gunsten der Ukraine genutzt werden - Budanow

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Messenger Telegram ist aus Sicht der nationalen Sicherheit ein Problem, aber er kann zu Gunsten der Ukraine genutzt werden. Dies sagte der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, wie das Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit mitteilte.

Der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes stellte fest, dass mit Hilfe von Telegram Menschen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine beeinflusst werden können.

„Das Interessanteste an Telegram ist, dass es jeder liest. Es hat hier drinnen in vielerlei Hinsicht eine zerstörerische Wirkung, aber dank ihm ist es auch möglich, den Menschen in den besetzten Gebieten etwas zu vermitteln. Das ist etwas, das mehr oder weniger funktioniert“, sagte Budanow.

Gleichzeitig wies der Chef des militärischen Geheimdienstes auch auf die Gefahren des Boten hin.

„Telegram ist aus der Sicht der nationalen Sicherheit definitiv ein Problem. Es sollte verstanden werden. Außerdem bin ich absolut gegen die Unterdrückung der Redefreiheit. Aber das ist zu viel. Das heißt, jeder kann einen Kanal gründen und dort schreiben, was er will, und wenn er dann etwas tut, kann er sich damit herausreden, dass dies die Freiheit der Medien ist. Aber das ist nicht die Freiheit der Medien, sondern etwas anderes“, erklärte Budanow.

Wir werden daran erinnern, dass in der Werchowna Rada ein Gesetzentwurf registriert wurde, der vorschlägt, die Aktivitäten von Telegram zu regulieren. In der Begründung heißt es, dass die Plattform mit der Russischen Föderation in Verbindung gebracht werden kann.