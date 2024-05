Ein Terrorist, der einen Sabotageakt gegen eine Energieanlage in der Region Kiew vorbereitete, wurde verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Verurteilte war Mitglied mehrerer illegaler bewaffneter Gruppen der so genannten „Volksrepublik Luhansk/Donezk“. 2023 war er Mitglied des privaten Militärunternehmens Wagner und nahm an Kampfhandlungen gegen die ukrainischen Verteidigungskräfte bei Bachmut teil.

Zu 15 Jahren hinter Gittern mit Konfiszierung des gesamten Vermögens wurde ein ehemaliger „Wagnerovets“ verurteilt, der einen Sabotageakt an der Energieinfrastrukturanlage in der Region Kiew vorbereitet hat. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine am Mittwoch, den 22. Mai mit.

Ein weißrussischer Staatsbürger wurde der Vorbereitung von Sabotageakten und der Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft wies vor Gericht nach, dass der Verurteilte von einem Berufsoffizier der Spezialdienste der Russischen Föderation rekrutiert wurde.

„Anfang 2024 überquerte er illegal die Grenze zur Ukraine, um einen Sabotageakt vorzubereiten und den Auftrag seines Vorgesetzten zu erfüllen. Der Mann sollte GPS-Tracker an Energieinfrastruktureinrichtungen anbringen, damit die russischen Streitkräfte deren genaue Koordinaten für weitere Angriffe erhalten würden. Dies würde dazu führen, dass Kiew und ein Teil der Region Kiew stromlos werden“, heißt es in dem Bericht.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen den Saboteur auf dem Territorium des Bezirks Sarnensky im Gebiet Riwne fest.

„Er hatte die notwendige Ausrüstung bei sich und benutzte zur Tarnung einen gefälschten Pass eines ukrainischen Bürgers“, heißt es in der Meldung.

Es wird auch berichtet, dass der Verurteilte Mitglied mehrerer illegaler bewaffneter Formationen der sogenannten „Luhansker Volksrepublik / Donezker Volksrepublik“ war und im Jahr 2023 Mitglied der privaten Militärfirma Wagner war und an Kampfhandlungen gegen die ukrainischen Verteidigungskräfte in der Nähe von Bachmut teilgenommen hat.