In Transkarpaten wurde ein Mann festgenommen, der Kinder für ihre Organe ins Ausland verkaufen wollte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Ordnungskräfte haben an der Grenze zur Slowakei am Kontrollpunkt Malye Selmentsy einen Mann festgenommen, der kleine Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren für ihre Organe in die EU verkauft hat. Der Journalist Witalij Glagola schrieb darüber am Samstag, den 24. Juni in Telegram.

„Er war auf der Suche nach Eltern, die bereit waren, ihr Kind für Organe zu verkaufen. Bevor er festgenommen wurde, hatte der Einwohner von Transkarpatien bereits mindestens drei solcher „oborudki“ verkauft“, so Glagola.

Der Journalist sagte, dass der Angreifer bei einem weiteren Versuch, das Kind ins Ausland zu bringen, festgenommen wurde.

Es ist bekannt, dass sich die Mutter des Kindes an die Ordnungskräfte gewandt hat, von der der „Schurke das Kind kaufen wollte“, so der Journalist weiter.

