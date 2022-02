Turkish Airlines darf Tickets in die Ukraine umtauschen oder stornieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Kunden von Turkish Airlines können Tickets für Flüge in die Ukraine, die für den 13. bis 28. Februar geplant sind, zurückgeben oder umbuchen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am 13. Februar mit.

Wie bereits erwähnt, ist ein solcher Dienst für diejenigen verfügbar, die vor dem 13. Februar ein Ticket gekauft haben.

„Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine haben Passagiere, die bis zum 13. Februar 2022 (einschließlich) Tickets für Turkish-Airlines-Flüge in der Ukraine (Kiew, Odessa, Lemberg, Charkiw, Saporischschja und Mykolajiw) gekauft haben, ein zusätzliches Recht auf Änderung oder Rückgabe ihrer Tickets“, heißt es in der Erklärung.

Die Bedingung ist, dass die Transaktion bis zum 28. Februar abgeschlossen sein muss.

Gleichzeitig berichtete der Fernsehsender NTV, dass Turkish Airlines weiterhin Flüge in die Ukraine anbieten wird…