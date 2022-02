UEFA und FIFA haben Russland von allen Fußballwettbewerben ausgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

UEFA und FIFA haben russische Fußballvereine und Nationalmannschaften bis auf Weiteres von allen Turnieren ausgeschlossen. Das teilten die Verbände in einer gemeinsamen Erklärung auf der offiziellen UEFA-Website mit.

„Nach den ersten Entscheidungen des FIFA-Rates und des UEFA-Exekutivkomitees, die zusätzliche Sanktionen vorsahen, haben die FIFA und die UEFA heute entschieden, dass alle russischen Mannschaften, Nationalmannschaften und Vereine bis auf weiteres von FIFA- und UEFA-Turnieren ausgeschlossen werden sollen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen vom FIFA-Rat und vom UEFA-Exekutivkomitee getroffen wurden, den wichtigsten Gremien der Organisationen, die die wichtigsten und dringendsten Entscheidungen treffen.

„Der Fußball ist sich in dieser Frage einig und bekundet seine volle Unterstützung für die Menschen, die in der Ukraine leiden. Die Präsidenten der FIFA und der UEFA hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine so schnell wie möglich verbessert und dass der Fußball wieder zu einem Bezugspunkt für die Einheit und den Frieden des Volkes wird“, kommentierte der Verband seine Entscheidung.

Damit ist Spartak Moskau vorzeitig aus der Europa League ausgeschieden und wird das März-Spiel gegen RB Leipzig nicht bestreiten, und die russische Nationalmannschaft wird die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 im März nicht bestreiten.

Die UEFA hatte zuvor ihre seit 2006 bestehende Partnerschaft mit dem russischen Unternehmen Gasprom vorzeitig beendet.

„Die UEFA hat heute beschlossen, die Zusammenarbeit mit Gasprom bei allen Turnieren zu beenden. Die Entscheidung tritt sofort in Kraft und gilt für alle bestehenden Vereinbarungen, einschließlich der UEFA Champions League, der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe und der EURO 2024“, sagte die UEFA-Pressestelle.

Der deutsche Fußballverein Schalke hatte sich zuvor geweigert, mit dem russischen Unternehmen zusammenzuarbeiten.