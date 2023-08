In der Ukraine ansässige iranische Staatsbürger haben keine günstigen Steuerbedingungen mehr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat das Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Iran gekündigt. In der Ukraine ansässige iranische Staatsbürger werden keine günstigen Steuerbedingungen mehr erhalten. Dies teilte das Finanzministerium der Ukraine mit.

„Das Ministerkabinett der Ukraine hat den Gesetzentwurf über die Beendigung des Abkommens zwischen der Regierung der Ukraine und der Regierung der Islamischen Republik Iran über die Vermeidung der Doppelbesteuerung und die Verhinderung der Steuerhinterziehung in Bezug auf die Steuern auf Einkommen und Vermögen, abgeschlossen am 21. Mai 1996, gebilligt“, heißt es in der Mitteilung.

Nach der Beendigung des Abkommens wird auf alle Einkünfte von Einwohnern des Irans, die aus Quellen in der Ukraine stammen, der allgemeine Steuersatz – 15 % – angewandt werden