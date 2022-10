Die Ukraine bietet Investoren Projekte im Wert von 400 Mrd. Dollar an - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Behörden sind auf maximale Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Investoren in jeder Form eingestellt. Dies erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal auf dem ukrainisch-deutschen Wirtschaftsforum in Berlin, wie Ukrinform am Montag, den 24. Oktober, berichtete.

!Wir reduzieren trotz des Krieges die staatliche Einmischung in die Wirtschaft, nehmen die Privatisierung wieder auf, vertiefen die Deregulierung und schaffen Bedingungen für schnelle Investitionen! – sagte Schmyhal.

Ihm zufolge wurde bereits ein umfangreiches „Investitionsmenü“ zusammengestellt – mehr als 500 Projekte und Möglichkeiten in 10 Wirtschaftssektoren mit einem Gesamtpotenzial von über 400 Milliarden Dollar.

„Die Ukraine braucht Investitionen für ihr Wachstum, aber auch die europäischen Unternehmen brauchen die Ukraine für die Verwirklichung kühner und vielversprechender Ideen“, – sagte der Ministerpräsident.

Schmyhal sagte, dass derzeit die Abschreckung für Investoren militärische Risiken sind, so dass die Regierung daran arbeitet, diese zu minimieren. Die Zusammenarbeit mit der MIGA (Multilaterale Investitionsgarantie-Agentur), die in den Ländern, in denen Terroranschläge verübt wurden, bereits erfolgreich war, wurde bereits aufgenommen.

„Die Agentur hat der Ukraine 30 Millionen Dollar für die Durchführung eines Pilotprojekts zur Investitionsgarantie zugewiesen. Wir werden auf dieser Arbeit mit allen weiter aufbauen“, versicherte der Ministerpräsident…