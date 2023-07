Ukraine und Bulgarien unterzeichnen Memorandum zur Zusammenarbeit im Energiebereich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Bulgarien wurde heute, am 6. Juli, eine Vereinbarung zwischen den Energieministerien der Ukraine und Bulgariens über die Zusammenarbeit im Energiesektor unterzeichnet. Das Dokument wurde von Energieminister Herman Haluschtschenko und dem bulgarischen Energieminister Rumen Radev unterzeichnet, so der Pressedienst des ukrainischen Präsidenten.

Die Ukraine und Bulgarien haben sich verpflichtet, erschwingliche Energie bereitzustellen sowie die industrielle und regionale Entwicklung, die Sicherheit und den Wohlstand ihrer Völker zu unterstützen, die Zusammenarbeit auszubauen und sich gemeinsam für den Schutz der Umwelt, die Eindämmung des Klimawandels und die Verringerung der Kohlenstoffemissionen einzusetzen.

Unter Berücksichtigung des Kandidatenstatus der Ukraine für die EU-Mitgliedschaft und der Verpflichtungen Bulgariens als EU-Mitgliedstaat vereinbarten die Parteien, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in den Bereichen Kernenergie, grüne Energie, Wasserstoff sowie Energiespeichersysteme und intelligente Netze weiter zu intensivieren.

Der Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Schutz der Energieinfrastruktur vor physischen, elektromagnetischen und Cyber-Bedrohungen wird als eine Priorität der Zusammenarbeit genannt.