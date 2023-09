Die Ukraine hat durch den Terroranschlag auf das KHKW 35-40 Prozent ihrer Süßwasserreserven verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat durch die Sprengung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka 35-40 Prozent ihrer Süßwasserreserven verloren, das ist die Menge, die im Laufe des Jahres verbraucht werden könnte. Darüber sagte der Generaldirektor von Ukrhydroenergo Igor Sirota in einer Sendung des TV-Marathon, schreibt Ukrinform.

„Wir haben 35-40% der Süßwasserreserven verloren. Vor der Explosion gab es etwa 18,6 Millionen Kubikkilometer Wasser, jetzt sind nur noch 3-3,5 Millionen Kubikkilometer im Flussbett. Die Ukraine könnte das verlorene Wasser ein Jahr lang verbrauchen“, sagte Sirota.

Seiner Meinung nach muss der Bau eines provisorischen Wasserbauwerks, das den Verfall (schneller Wasseraustritt) des Kachowka-Stausees aufhalten soll, vor der Frühjahrsflut abgeschlossen sein, sonst müssen wir ein weiteres Jahr warten.

Sirota glaubt, dass der Bau eines solchen Bauwerks etwa drei Monate dauern wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht zum 6. Juni den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka gesprengt haben, was zu einer großflächigen Überflutung von Gebieten in der Region Cherson führte und der Ukraine erheblichen ökologischen, wirtschaftlichen und humanitären Schaden zufügte.

Die dringende Verlegung von Hauptwasserleitungen in der Region Dnipropetrowsk hat begonnen, um die Arbeiten bis zum Herbst abzuschließen. Auf diese Weise wird es möglich sein, Städte wie Krywyj Rih, Marganets und Nikopol mit Wasser zu versorgen.