Die Ukraine hat Energiesparmaßnahmen entwickelt

Die Ukraine hat einen detaillierten Maßnahmenkatalog für den sparsamen Stromverbrauch der Bevölkerung, Unternehmen, Institutionen und Organisationen unter Kriegsrecht entwickelt.

Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer Regierungssitzung am Dienstag, den 18. Oktober, bekannt.

„Dieses Maßnahmenpaket wird eine pragmatische und wirksame Anwendung von Beschränkungen ermöglichen, wenn dies erforderlich ist“, sagte er.

Laut Schmyhal arbeiten Energieingenieure, Rettungskräfte, lokale Behörden und die Regierung in einem straffen Zeitplan.

Der Ministerpräsident sagte, dass der Stromverbrauch in Kiew während der Spitzenlast am Montagabend im Vergleich zum Vortag um 10 % gesunken ist, in der gesamten zentralen Region – um 8 %, aber im ganzen Land. Dies gilt insbesondere für die Abendstunden. Von 17:00 bis 23:00 Uhr dürfen keine Waschmaschinen, Heizkessel, Klimaanlagen oder Heizungen benutzt werden. Beschränken Sie die Verwendung von Wasserkochern und Elektroherden. Schalten Sie das Licht in Räumen aus, in denen Sie sich nicht aufhalten. Verschieben Sie die Reparaturarbeiten auf die Tageszeit. Schalten Sie bei Unternehmen Schilder und unnötige Beleuchtung aus. Jedes Kilowatt Energie, das Sie nicht verbrauchen, bringt zusätzliche Stabilität in unser Energiesystem“, sagte Schmyhal.