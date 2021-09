Ukraine entsorgt 34.000 Dosen Impfstoff von Pfizer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Gesundheitsministerium entsorgt 34.000 Dosen COVID-Impfstoff von Pfizer. Das ukrainische Gesundheitsministerium hat den Verdacht geäußert, dass die Charge der COVID-Impfstoffe wegen des vermuteten Verstoßes gegen die Lagerbedingungen nicht zur Verwendung zugelassen wurde. Dies gab Gesundheitsminister Viktor Ljaschko am Mittwoch, den 29. September bekannt, wie RBC-Ukraine berichtete.

„Zuvor gab es Berichte, dass die Kühlkette für den Transport des Pfizer-Impfstoffs verletzt worden war. Wir haben diesen Impfstoff weggenommen und eine Untersuchung eingeleitet. Es wird in einem Lagerhaus gelagert. Wir hatten keine eindeutigen Beweise dafür, dass die Temperaturregelung tatsächlich verletzt worden war“, sagte der Minister.

Ihm zufolge gibt es jetzt einen Rechtsstreit zwischen dem Lieferanten und dem Logistiker.

Lyashko fügte hinzu, dass der Impfstoff von AstraZeneca mit 1.700 Dosen, der ebenfalls im Oktober ausläuft, bis zum 30. September verwendet wird.

Ljaschko stellte klar, dass es im Allgemeinen keine Probleme mit den verbleibenden unbenutzten Impfstoffen gibt und dass nicht geplant ist, sie an jemanden abzugeben oder weiterzuverkaufen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Vortag berichtet wurde, dass 35.000 Impfstoffdosen in der Ukraine am 30. September abgelaufen sind. Zu ihnen gehörten Pfizer, AstraZeneca und CoronaVac.

Wie berichtet, wurden gestern in der Ukraine mehr als 132.000 weitere Menschen gegen COVID geimpft.