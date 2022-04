Die Ukraine hat die EU um Hilfe für die Landwirte gebeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die EU hilft der Ukraine aktiv. Das Ministerkabinett geht davon aus, dass auch die ukrainischen Landwirte, die durch die russische Invasion in große Schwierigkeiten geraten sind, Hilfe erhalten werden. Dies erklärte der ukrainische Minister für Agrarpolitik und Ernährung Mykola Solskyi in einem Interview mit der italienischen Publikation Adnkonos, wie der Pressedienst der Agentur am Mittwoch, den 20. April, mitteilte.

„Die wichtigste Unterstützung ist die Überprüfung der Exportquoten und ihre maximale Senkung – dies ist die wichtigste Unterstützung, die die ukrainische Agrarwirtschaft von den EU-Ländern erwartet. Darüber hinaus haben wir um eine Vereinfachung der Transitbedingungen gebeten, um Häfen in der Ostsee und rumänische Häfen im Schwarzen Meer nutzen zu können“, so der Minister.

Solskyy erinnerte daran, dass die Ukraine in diesem Jahr 20 Mio. Tonnen Weizen aus der letztjährigen Ernte auf die Weltmärkte exportieren sollte, was jedoch schwierig ist, da die Seehäfen blockiert sind. Im Durchschnitt exportiert die Ukraine mehr als 5 Millionen Tonnen Getreide pro Monat, im März 1,4 Millionen Tonnen, darunter 200 Tausend Tonnen Lebensmittelweizen.

„In naher Zukunft bleiben die Exporte schwierig, was sich natürlich auch auf die Länder auswirkt, in die das Getreide geliefert werden soll“, fügte Solskyy hinzu.

Letzte Woche wurde berichtet, dass die Ukraine fast 15 % ihrer Ernte ausgesät hat. Insgesamt wurden fast 2 Millionen Hektar Land besät. Wegen des Krieges soll in diesem Jahr 20 % weniger gesät werden.

Es wurde auch berichtet, dass die ukrainischen Agrarexporte im März um mehr als die Hälfte zurückgegangen sind, aber die tatsächlichen Zahlen sind noch schlechter…