PIN-UP Ukraine hat im Jahr 2022 Steuern in Höhe von 170 Mio. Hrywnja gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

PIN-UP Ukraine unterstützt weiterhin die ukrainische Wirtschaft und zahlt Steuern und obligatorische Zahlungen trotz der Möglichkeit eines Aufschubs aufgrund des umfassenden Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens beliefen sich seit Anfang 2022 auf 169,7 Mio. Hrywnja. Die Steuerabzüge umfassten: Einkommenssteuer, Einheitssteuer, persönliche Einkommenssteuer, Militärsteuer und ERU.

„PIN-UP Ukraine ist einer der wichtigsten Steuerzahler unter den legalen Glücksspielbetreibern in der Ukraine. Dank des stabilen Betriebs des Unternehmens während des Krieges arbeiten wir weiter und leisten alle erforderlichen Zahlungen an den ukrainischen Staatshaushalt pünktlich. Es ist wichtig, dass wir unseren steuerlichen Verpflichtungen nachkommen, denn die ehrliche Zahlung von Steuern ist die Grundlage für die Füllung des Staatshaushalts. PIN-UP Ukraine wird weiterhin sein Bestes tun, um die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen“, so Igor Zotko, COO von PIN-UP Ukraine.