Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es gibt kein Szenario, in dem die Mörder ungestraft bleiben, betonte der ukrainische Staatschef.

Die Ukraine hat die Kraft, ihre Ziele im Krieg mit Russland zu erreichen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 28. Juli. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 28. Juli, nach einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj, so ein Bericht auf der Website des Präsidialamtes.

Der Staatschef sagte, er habe mit Syrskyj über „unsere Aktionen sowohl jetzt als auch in der nahen Zukunft“ gesprochen.

Zusammenfassend dankte Selenskyj allen, die dazu beigetragen haben, den Sieg näher zu bringen.

„Ich bin allen dankbar, die mit ihrer Kraft dafür sorgen“, sagte der Präsident.

Selenskyj hob die 25. separate Luftlandebrigade Sicheslav, die in Richtung Pokrowsk kämpft, und die 95. separate Luftlandebrigade, die in Richtung Torezk kämpft, hervor, die sich „in dieser Woche und in vielen anderen Wochen dieses Krieges“ „äußerst effektiv“ gezeigt hätten.

Er ernannte auch die 9. Abteilung der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes für „Genauigkeit in einer Entfernung von fast 1800 Kilometern von unserer Grenze“.

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass bis November ein Friedensplan fertig sein wird, dem eine Reihe von Verhandlungen mit verschiedenen Ländern über die territoriale Integrität unseres Staates vorausgehen wird.