Die Ukraine plant den Bau von 1 Gigawatt Erzeugungskapazität in diesem Jahr - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine plant den Bau von bis zu 1 Gigawatt Gas-Rangierkraftwerkskapazität bereits in diesem Jahr und von weiteren 4 Gigawatt in den nächsten Jahren.

Die Ukraine beabsichtigt, mit Hilfe von Partnern bis zu 1 Gigawatt an Gas-Rangierkapazität im Jahr 2024 und weitere 4 Gigawatt in den kommenden Jahren zu bauen. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 11. Juni, bei der Eröffnungsfeier der Recovery Conference in Berlin an.

Dem Staatschef zufolge ist eines der Elemente für das normale Funktionieren des Energiesektors der Ukraine eine hohe, effiziente, dezentralisierte, manövrierfähige Gaserzeugung, die heute das Problem der Energieknappheit lösen kann und morgen auf die neue „grüne“ Energie übertragen wird und diese ausgleicht.

„In dieser Branche sind die europäischen und insbesondere die deutschen Unternehmen technologisch führend. Gerade in dieser Branche haben wir einen klaren Plan, schon in diesem Jahr bis zu 1 Gigawatt Kapazität zu bauen“, sagte Selenskyj.

Gleichzeitig betonte der Präsident, dass „wir nicht nur über die Zukunft reden, sondern die Probleme heute lösen müssen“.

„Heute findet ein Krieg statt. Heute (müssen wir bis zu 1 Gigawatt an Kapazität aufbauen – Anm. d. Red.) und weitere 4 Gigawatt in den kommenden Jahren“, sagte Selenskyj.

Wir erinnern uns: Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, dass in der Ukraine nur noch 27% der großen Wärmekraftwerke in Betrieb sind und der Rest durch feindlichen Beschuss beschädigt oder zerstört wurde.