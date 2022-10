Die Ukraine plant die Einrichtung eines Soldatenfriedhofs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Ministerkabinett hat beschlossen, einen eigenen Soldatenfriedhof in der Ukraine einzurichten. Dies teilte Taras Melnychuk, Vertreter des Ministerkabinetts der Ukraine in der Werchowna Rada, am Dienstag, den 4. Oktober, auf Telegram mit.

„Dem Ministerium für Veteranenangelegenheiten wurde die Erlaubnis erteilt, eine staatliche Einrichtung ‚Nationaler Militärischer Gedenkfriedhof‘ in seinem Verwaltungsbereich zu gründen“, sagte er.

In Bezug auf die Frist für die Einrichtung eines solchen Friedhofs sagte Melnychuk, dass das Veteranenministerium verpflichtet sei, diesen innerhalb von zwei Monaten einzurichten.

„Innerhalb von zwei Monaten sind die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Betrieb der besagten staatlichen Einrichtung sicherzustellen“, sagte Melnychuk.

Wo ein solcher Friedhof liegen wird und wie viel Land dafür vorgesehen ist, wurde nicht mitgeteilt.