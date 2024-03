Die Ukraine hat die russische Zirkon-Rakete bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Hyperschallrakete Zirkon, mit der der Feind Kiew bereits zweimal angegriffen hat, erfüllt ihren spezifischen Kampfauftrag nicht und „fliegt an der falschen Stelle“. Dies sagte am Mittwoch, den 27. März, der Leiter des Labors für militärische Forschung des Kiewer Forschungsinstituts für forensische Expertise (KRIISE) Andrij Kulchitsky in einem Kommentar an Suspilny zu den Ergebnissen der Untersuchung der Wrackteile von Zirkon.

„Die Kampfmission der besagten Rakete ist nicht erfüllt. All das, was geladen ist, all die Eigenschaften von „super“, „hyper“ – all das sind Worte, aber in Wirklichkeit muss die Rakete noch in den Kampfeinsatz gehen und gehen. Sie fliegt an der falschen Stelle, erfüllt nicht die Aufgabe, für die sie gedacht ist“, sagte er.

Kulchytskyj versicherte, dass die ukrainische Luftverteidigung in der Lage ist, Zircon abzuschießen. Ihm zufolge zeigt eines der Wracks der am 25. März getroffenen Rakete deutlich, dass sie von dem Patriot-System abgeschossen wurde.

Er sagte auch, dass der Sprengkopf der Zircon nicht mehr als 40 Kilogramm Sprengstoff enthielt.

„Wir führen immer noch Analysen durch, wir werden genau feststellen, welche Substanz sich darin befindet. Aber der Kampfteil ist klein: im Vergleich zum Kampfteil solcher Raketen wie Ch-101 und Ch-22 geht das nicht“, fügte er hinzu.

Erinnern Sie sich, dass die Russen am 25. März von der Krim aus einen Raketenangriff auf Kiew gestartet haben. Die Luftwaffe erklärte, dass zwei Raketen abgeschossen wurden. Ihr Typ wurde nicht genannt. Der Journalist Andrij Zaplijenko sagte jedoch, der Feind habe Zirkon-Raketen eingesetzt.

Bei dem russischen Angriff wurden 10 Menschen verletzt. Gebäude im Stadtteil Pechersk der Hauptstadt wurden zerstört.