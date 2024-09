Die Ukraine schlägt Rumänien vor, eine ihrer Regionen als Teil des Wiederaufbauprozesses zu patronisieren - Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ukraine hat Rumänien angeboten, die Möglichkeit einer rumänischen Schirmherrschaft über eine der ukrainischen Regionen im Rahmen des Wiederaufbaus und der Wiederherstellung der Ukraine nach dem Krieg zu prüfen.

Dies gab der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha nach einem Treffen mit seiner rumänischen Amtskollegin Luminica Odobescu am Mittwoch, den 18. September in Bukarest bekannt.

Laut Sybiha zählt die Ukraine auf die praktische Beteiligung Rumäniens am Prozess des Wiederaufbaus und der Wiederherstellung der Ukraine nach dem Krieg, insbesondere durch die Beteiligung der rumänischen Wirtschaft, rumänischer Unternehmen, an spezifischen Projekten, vor allem in den Regionen der Ukraine, die am meisten unter der russischen Aggression gelitten haben.

„Wir haben der rumänischen Seite auch vorgeschlagen, die Möglichkeit einer rumänischen Schirmherrschaft für eine der ukrainischen Regionen in diesem Zusammenhang zu prüfen“, sagte Sybiha. Der Besuch in Rumänien war die erste Auslandsreise von Andrij Sybiha nach seiner Ernennung.