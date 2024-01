In der Ukraine sind seit Beginn des Jahres 48 Menschen bei Bränden ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des neuen Jahres haben die ukrainischen Feuerwehren 781 Brände gelöscht, davon 468 im Wohnbereich. 48 Menschen starben, 31 wurden verletzt. Dies berichtete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Montag, den 8. Januar.

Den Rettungskräften zufolge werden die meisten Brände durch unvorsichtigen Umgang mit Feuer und die Nichtbeachtung elementarer Regeln des Brandschutzes im Haushalt verursacht. Außerdem benutzen die Ukrainer aktiv Heizgeräte, die bei unsachgemäßem Gebrauch Feuer und Explosionen verursachen können.

„Ihre Sicherheit, die Sicherheit Ihrer Angehörigen und Ihres Eigentums hängt in erster Linie von Ihnen ab! Vernachlässigen Sie nicht die Regeln des Brandschutzes und bringen Sie sie Ihren Kindern bei“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass am 2. Januar im Dorf Leshchin im Bezirk Schytomyr während des Feuers zwei Menschen ums Leben kamen. am 5. Januar kam es in Krywyj Rih zu einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude, bei dem eine Frau und drei Kinder verletzt wurden.