Die Ukraine testet eine neue Entminungsdrohne

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär testet die autonome Entminungsdrohne ST1, die Sappeure bei der Beseitigung von Sprengstoff auf ukrainischem Gebiet unterstützt, wie die südlichen Verteidigungskräfte mitteilten.

Nach Angaben der Verteidigungskräfte ist die ST1 eine autonome Drohne für die Minensuche. Sie ist mit einer Induktionsspule und Sensoren ausgestattet, die es ihr ermöglichen, Hindernisse in geringer Höhe zu umfliegen.

Außerdem befindet sich an Bord der Drohne ein leistungsstarker Mikrocomputer, der Daten verarbeitet und in Echtzeit an die Sappeure übermittelt.

Im Durchschnitt arbeitet die ST1 viermal schneller als ein Mensch.

„Dies wird den Prozess der Entminung ukrainischer Gebiete erheblich beschleunigen und sicherer machen. So können beispielsweise Pioniere des Staatlichen Katastrophenschutzes, der ukrainischen Streitkräfte und der nationalen Polizei die Drohne steuern und von einem sicheren Ort aus nach Minen suchen“, betonte das Militär.